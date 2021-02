E Freideg de Moien konnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen.

Vun e Méindeg un, geet d'Schoul am Presentiel erëm lass. An dat vum Cycle 2 un och mat genereller Maskeflicht. A grad dobäi hu vill Elteren en ongutt Gefill. Dat geet aus den Temoignagen ervir, déi mir e Freideg de Moien an der Emissioun „Dir hutt d'Wuert“ era kritt hunn.

Eng Rei Eltere stelle virop d'Verhältnisméissegkeet a Fro, fir d'Kanner ze zwéngen de ganzen Dag eng Mask unzedoen, a se gläichzäiteg zum Beispill mat iwwerfëllte Bussen an d'Schoul ze féieren.

Anerer dogéint si frou, dass d'Mask elo Flicht ass. Ëmmerhi wier jo elo bewisen, dass dat de Risiko sech mam Virus z'infizéiere wesentlech géif reduzéieren.

Onversteesdemech gëtt et dann dofir, dass vill Enseignanten a Schüler sech net teste loossen, obschonn si eng Invitatioun fir de Large Scale Testing kritt hunn.

Gedanke gi sech och doriwwer gemaach, dass wuel vill Leit an der Vakanz waren an een do net sécher kéint sinn, dass déi net infizéiert sinn.