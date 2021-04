En Donneschdeg de Moie kënnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen an Är Froe stellen.

Mam Joreswiessel gouf zu Lëtzebuerg d'Impfcampagne lancéiert. 3 an hallwe Mount méi spéit krute gutt 100.000 Leit hir éischt Dosis a ronn 35.000 Mënschen déi zweet.

Wat fir Froe bleiwen zur Lëtzebuerger Impfcampagne an zu de Vaccinen?

Mir ginn Iech en Donneschdeg de Moien um Radio d'Geleeënheet, fir déi Froen ze stellen.

De Santésdirekter Jean-Claude Schmit an den Haut-Commissaire à la protection nationale Luc Feller stinn Iech am Studio Ried an Äntwert, vun 8.10 Auer un.



Stellt Är Froe live en Donneschdeg de Moien no 8 Auer, dat um Telefon 1330 oder scho virdru via rtl.lu oder nach iwwer eis Facebook-Säit.

LINK: De Livestream vum Radio

D’Emissioun ass natierlech och live an Toun a Bild op rtl.lu ze suivéieren.