En Donneschdeg de Moie kënnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen an Är Froe stellen.

D'Regierung wëll eng Impfflicht aféieren. Eng fir d'Leit vu 50 Joer un a fir d'Gesondheets- a Fleegepersonal. Wéi gesitt Dir dat? En Donneschdeg de Moien hutt Dir d'Wuert dozou um Radio. Dir kënnt reagéieren an och allgemeng Froe stellen zum Theema Impfen, Impfflicht a Coronavirus.

Den Dr Gérard Schockmel, Spezialist fir Infektiounskrankheeten, ass live bei eis am Studio. Hien ass ee vun den Experten, déi d'Regierung an der Fro vun enger Impfflicht beroden hunn, a steet Iech tëscht 8.10 an 8.45 Auer Ried an Äntwert.

Dir kënnt eis en Donneschdeg de Moien no 7 Auer um 1330 oder um Repondeur um 1333 uruffen oder elo schonn eis Är Meenung schreiwen iwwer de Formulaire hei drënner oder per SMS op de 60330.

Dir hutt d'Wuert - en Donneschdeg géint 8.10 Auer LIVE op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

RTL Radio Lëtzebuerg am Livestream

Eng Partie Froe gi live an der Emissioun thematiséiert, hutt awer w.e.g. Versteesdemech, datt aus Zäitgrënn net ëmmer all d'Froen drukomme kënnen. Merci!