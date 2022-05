D'Maison-relaisen an d'Mëttegiesse fir d'Kanner do gi vun nächster Rentrée u gratis. Wat haalt Dir dovunner?

Ëmmer méi Eltere ginn zu zwee schaffen an doduerch ginn ëmmer méi Kanner och ausserhalb vun der Schoul betreit. Dofir gëtt et och e pedagogescht Konzept fir déi Strukturen. D’Regierung huet elo och decidéiert, vun nächster Rentrée un d’Maison-relaisen wärend de Woche wou Schoul ass an och d’Mëttegiessen an dësen Etablissementer gratis ze maachen.

Dëse Freideg hutt dir d’Wuert hei op RTL. Vun 10 op 8 un ass den Educatiounsminister Claude Meisch bei eis am Studio fir op är Remarken ze reagéieren oder op är Froen ze äntweren. Rufft eis un e Freideg vun 8 Auer un op der Nummer 1330.