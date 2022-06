Är Meenung ass gefrot. E Freideg an eiser Emissioun Dir hutt Wuert um kuerz no 8 Auer.

De Konsum vu Cannabis soll am Grand-Duché legaliséiert ginn. A Lëtzebuerg kéint an Zukunft vläicht och Virreider an Europa ginn, wat den Ubau an de Verkaf vun der Planz ugeet.

Wéi stitt Dir zu der Legaliséierung vum Cannabis? Geet iech d'Gesetz wäit genuch oder hätt d'Regierung missen eng komplett Legaliséierung - wéi se geplangt war - duerchsetzen?

Är Meenung ass gefrot. E Freideg an eiser Emissioun Dir hutt Wuert. D'Justizministesch Sam Tanson ass da live bei eis am Studio, fir op är Froen ze äntweren. Schéckt eis är Meenung era via de Formulaire oder telefonéiert eis moies live op den Nummer 1330.

