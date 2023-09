Fir op Froen an Ureegungen ze reagéieren, sinn de Pirat Marc Goergen an de François Benoy vun Déi Gréng en Dënschdeg de Moien am Studio.

An eisem éischten "Dir hutt d'Wuert" am Kader vun de Chamberwalen den 8. Oktober geet et ëm d'Thema Mobilitéit, Landesplanung a Klimaschutz. Iwwert dëse Formulaire kënnt Dir schonn elo Är Froen eraschécken: D'Emissioun ass en Dënschdeg géint 8.10 Auer, wou Dir och live an de Studio kënnt uruffen. LIVESTREAM Radio