En Dënschdeg de Moien ass d'Presidentin vun Anil, der Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren eis Invitée vun der Redaktioun.

De Gesondheetssystem ass krank. D’Spideeler sinn e bürokratesche Waasserkapp an d’Personal huet net genuch Zäit fir de Patient. Dat soen d’Dokteren. D’Federatioun vun de Spideeler kontert a léisst d’Kritik net gëllen…wéi gesäit d’Fleegepersonal um Terrain d’Situatioun? Mir froen de Moie bei den Infirmièren an Infirmieren no. D’Presidentin vun hirer Associatioun, der ANIL, ass de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. De Rendezvous ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.