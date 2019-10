E Mëttwoch de Moien ass den CSV-Parteipresident Frank Engel eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi eng soen et wier keng Offer ginn, déi aner behaapten, gefrot ginn ze sinn. Kruten DP an LSAP eng Propos vun der CSV, fir mat de Chrëschtlech Sozialen an eng Zweeërkoalitioun ze goen?

Dat froe mir de Parteipresident vun der CSV, de Frank Engel e Mëttwoch de Moien. Mir kucke mat him, wien an esou Affären besser a wie manner gutt ewechkënnt. Mir schwätzen awer och iwwer den Zoustand vun der CSV a kucke mam Frank Engel op den Etat de la Nation vum Premier Xavier Bettel.

De Frank Engel ass Invité vun der Redaktioun elo kuerz no 8 Auer.

