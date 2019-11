En Donneschdeg de Moie war den Aarbechtsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Dat freet mech, datt d'Unioun vun den Entreprisen de "Comité permanent du travail et de l'emploi" net wëll futti maachen, an datt d'Patronatsvertrieder bei der nächster Sëtzung dobäi sinn. Dat sot den Aarbechtsminister Dan Kersch. Hie war den Donneschdeg de Moien Invité vun der Redaktioun.



Sollt et dem UEL-President drëm goen, de Sozialdialog no vir ze bréngen, da wier dat ze begréissen. Wann den Nicolas Buck den Zuch awer wéilt ophalen, da wäert d'Regierung méi sec musse virgoen.



De CPTE hätt sech bewäert, esou de Minister Kersch. D'Regierung stéing och hannert dem Sozialmodell. Mat der Aschätzung, datt d'Patronat an de leschte Joerzéngten ze kuerz komm wier, wier den Nicolas Buck allzäit net op enger Linn mat senge Virgänger.

Am Comité misst en Equiliber tëscht den Acteure fonnt ginn. D'Regierung wier och en Acteur an net just en Observateur. Dat lescht Wuert hätt souwisou d'Chamber.



U Spekulatiounen iwwer d'Successioun vum Etienne Schneider wëll den Aarbechtsminister sech "à ce stade" net bedeelegen. Deen eenzegen, deen decidéiert, wéini e wéilt an der Regierung ophalen, wier den Etienne Schneider selwer.

Et wier och absolut sekundär, ob hien - Dan Kersch- elo Vize-Premier géing ginn oder net. Dat géing d'Leit dobaussen och guer net interesséieren.

