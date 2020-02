En Dënschdeg de Moien ass de President vum Syvicol eisen Invité vun der Redaktioun.

De Gemengesyndikat Syvicol gesäit dat geplangtent Denkmalschutz-Gesetz mat gemëschte Gefiller. Wat sinn d'Grënn a wat gi fir Propose gemaach?

Mir froen no beim President vum Syvicol. Den Emile Eicher ass den Invité vun der Redaktioun.

Aner Theme sinn d'Zesummenaarbecht mam Staat bei de Grondschoulen, de Verkéiersverbond an d'Grondsteier.

