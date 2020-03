En Donneschdeg de Moie war de Mëttelstandsminister Lex Delles eisen Invité vun der Redaktioun.

"Mir hu genuch Liewensmëttel. Et kommen och all Dag Camionen un. D'Geschäfter wäerten opbleiwen. An et kënnt och ëmmer genuch no." Dat sot de Mëttelstandsminister Lex Delles. Hien war e Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Rumeuren, dass geschwënn näischt méi do wier, misst een direkt ënnerbannen, well se net stëmmen.



Donieft gouf elo eng nei Plattform lancéiert: corona.letzshop.lu wou een och kann uruffen op den 8002 92 92 a bestellen. Geliwwert gëtt bannent 72 Stonnen. Et géing sech wierklech un eng vulnerabel Populatioun riichten, also zum Beispill Leit vu 65 Joer un, Diabetiker, Leit mat enger autoimmun Schwächt oder mat cardio-vaskuläre Krankheeten. Also géing et sech net un Persounen riischten, déi nach selwer kënnen akafe goen, präziséiert den Lex Delles.

Op der Plattform gëtt et eng Lëscht vun 70 Liewensmëttel dorënner: Nuddelen, Reis, Kaffie, Gebeess an verschidden Hygiènesartikel. Et kann een och eng Këscht Geméis oder eng Këscht Uebst bestellen. Fir op dës Plattform zeréckzegräifen muss een net beweise kënnen, dass een vulnerabel ass, do géing een einfach drop hoffen, dass d'Leit éierlech sinn, sou den Mëttelstandsminister.



Den Appell u fräi Disponibilitéiten an den Hotelle fir Frontalieren aus dem Gesondheetssecteur gouf immens séier beäntwert, sou den Lex Delles. Ronn 2000 Zëmmer stinn zur Verfügung. Och vill privat Leit hätten sech gemellt fir hir eidel Wunneng oder hire Gite zur Verfügung ze stellen. Schonn eng 100 Frontaliere géingen aktuell op dës Offer zeréckgräifen. Se riicht sech den Ament exklusiv un Leit aus dem Gesondheetssecteur.

