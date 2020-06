E Méindeg de Moie war den Direkter vun der CLC, der Confédération Luxembourgeoise du Commerce, eisen Invité vun der Redaktioun.

Et wär eng Risekatastroph, wann d'Butteker nees missten zoumaachen. Dat géif méi grouss Problemer mat sech brénge wéi de Virus selwer. Dat kéint een net maachen, seet de Direkter vun der CLC, der Handelskonfederatioun, den Nicolas Henckes. Hie war e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wann ee sech un d'Mesuren hält, wär et sécher an de Geschäfter anzekafen. D'Leit géife sech jo och net do ustiechen. D'Butteker kéint een ophalen, och wann d'Infektioune klammen.

D'Solden elo de Weekend sinn net schlecht ugelaf. D'Geschäfter allgemeng géifen nach net sou lafe wéi virun der Kris.

D'Reesbüroen an den Evenementiel - also Partyen a Kongresser organiséieren - hätte besonnesch Problemer.

Am September, Oktober géif ee méi gesinn, respektiv am Januar. Da wäerte mer méi Faillitten hunn, fäert den Nicolas Henckes.

Invité vun der Redaktioun: Nicolas Henckes

