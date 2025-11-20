Paul Heber - UNICEF
En Donneschdeg de Moien ass de Weltkannerdag Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Iwwer Kanneraarmut an iwwer déi mental Gesondheet bei de Kanner schwätze mer en Donneschdeg de Moie mam Paul Heber vun der UNICEF.
All 4. Kand hei am Land ass vun Aarmut betraff. D'Situatioun huet sech déi lescht Joren net verbessert.
Wat een dogéint ka maachen a wéi et allgemeng de Kanner zu Lëtzebuerg geet, kucke mer live um 8 Auer am Gespréich mat eisem Invité vun der Redaktioun.
