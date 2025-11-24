Tom Oberweis, President vun der Handwierkerkammer
En Dënschdeg de Moien ass déi aktuell Regierung Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
D'Regierung kritt vun alle Säiten hir Budgetspolitik kritiséiert, iwwerdeems se bei enger Rei Projete schonn zeréckgeruddert ass oder nach an Diskussiounen ass.
En Dënschdeg de Moie froe mir hei op RTL de President vun der Handwierkerkammer Tom Oberweis, ob hie vun CSV an DP enttäuscht ass oder sech nach eppes vun der Regierung erwaart.
Mat him schwätze mer och iwwert déi komplizéiert Diskussiounen op de Bipartitten, wou et ëm d'Moderniséierung vun der Aarbechtsorganisatioun geet, woubäi d'Vertrieder vun de Patronen an déi vun de Salariéë sech dorënner ganz verschidde Saache virstellen.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.