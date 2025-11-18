Charel Schmit, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
En Dënschdeg de Moie waren de Joresrapport vum Okaju an de Schutz vun de Kanner Theemen an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
D‘Pornoindustrie misst méi an d‘Responsabilitéit geholl ginn. Där Meenung ass de Charel Schmit, Ombudsmann fir d‘Rechter vu Kanner a Jugendlechen. Hie war en Dënschdeg eisen Invité vun der Redaktioun, den Dag nodeems hie säi Rapport fir dëst Joer presentéiert huet.
Vill Jonker géife Pornoe vill ze fréi konsuméieren op Plattformen, déi hir Contenuen net genuch géife kontrolléieren. Dat wäre Betriber ,déi net propper sinn, erënnert de Charel Schmit, déi sech am Kader vun hirer Finanzarchitektur och zu Lëtzebuerg néiergelooss hunn. Iwwer d‘Liwwerkette-Gesetzer hätte si kéinten als Secteur à haut risque klasséiert ginn. Ma d‘Omnibus-Gesetzer fir administrativ Vereinfachung wäre senger Meenung no eng grouss Enttäuschung fir Kanner- a Mënscherechtler.
Fir Mannerjäreger misst den Accès op Plattforme mat pornografeschem Material komplett gespaart sinn, esou den Okaju. Hie fuerdert och méi ee strengen Ëmgank mat Pedokriminellen a Verdächteger vu Pedokriminalitéit. D‘Consommatioun vu kannerpornografeschem Material dierft net als passiv ugesi ginn, an op kee Fall verharmloost ginn. Dem Charel Schmit no misst d‘Gesetz virgesinn, dass direkt eng Risikoanalys gemaach gëtt, wann d‘IP-Adress déi fir esou e Material gebraucht gouf, enger physescher Persoun zougeuerdent konnt ginn. Déi dierft op kee Fall méi a Kontakt mat Kanner kommen, seet de Charel Schmit.
Den Ombudsman Charel Schmit ass ganz kloer fir e Smartphone-Verbuet fir Kanner ënner 3 Joer. Lëtzebuerg misst och eng Altersgrenz fir verschidden Inhalter festleeën, zum Beispill e Mindestalter vu 15 Joer fir sozial Medien. Et wär en Diskussiounsvirschlag, betount den Okaju. Et géing net drëms goen, Police a Parquet an d‘Spillzëmmer ze schécken. Allerdéngs hätte vill Contenuen op de soziale Reseauen och näischt doheem an der Stuff ze sichen. Näischt maachen wär also keng Optioun, esou nach de Charel Schmit.
Eng grouss Gefor fir Kanner gesäit den Ombudsman an der Kanneraarmut: eent vu véier Kanner lieft hei zu Lëtzebuerg ënnert der Aarmutsgrenz, aacht Prozent an engem materielle Manktem. Dacks ass de Logement e Problem, dee besonnesch Kanner schued.
De Charel Schmit mécht sech iwwerdeems staark dofir, dass Kanner méi séier Accès op rechtleche Bäistand kréien. Hie fënnt, e Kand misst e Kanneraffekot kënne kréien, ouni déi entspriechend Decisioun vun engem Riichter.
