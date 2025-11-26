Stéphanie Obertin, Ministesch fir Digitalisatioun, Héichschoulen a Recherche
E Mëttwoch de Moien ass d'Studentefoire Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
D’Acel schéngt sech duerchgesat ze hu bei der Studentefoire. Den Héichschoulministère seet sech awer lo bereet, iwwert en alternative Site zum Belval mat sech schwätzen ze loossen. Den Daachverband vun de Studentenassociatiounen hat sech no der leschter "Foire de l’étudiant" um Campus vun der Uni Lëtzebuerg net nëmmen iwwert de Standuert mä och iwwert den Dialog mam Ministère beschwéiert a mat engem Boycott gedreet. Wou geet d’Rees da lo fir de 40. Anniversaire vun der Studentefoire d’nächst Joer hin? Wéi klappt et soss am Héichschoulministère a wéini kënnt de Master an der Medezin op der Uni Lëtzebuerg? Dat froe mer déi zoustänneg DP-Ministesch Stéphanie Obertin alles e Mëttwoch de Moien um 8 Auer als eis "Invitée vun der Redaktioun".
