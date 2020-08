E Freideg de Moien ass den Direkter vun de Ressources Humaines vun der Police eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Policebeamte sinn iwwerlaascht. Estimatioune vun der Police-Gewerkschaft no, feele Ronn 1000 Leit um Terrain a spéitstens an der Corona-Kris huet sech dat nach eemol méi däitlech gewisen. Bis Enn 2022 sollen dofir 607 Beamten derbäi kommen, och EU-Staatsbierger dierfen sech fir d'Police mellen. Ass dëst Zil realistesch? Wat ännert sech an der Formatioun an am Rekrutement genee, a wou leien d'Haapt-Defie vun der Zukunft? Dat froe mer de Moien um 10 op 8 de Francis Lutgen. Den Direkter vun de Ressources humaines bei der Lëtzebuerger Police ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.