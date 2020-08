E Méindeg de Moien ass den 1. Stater Schäffen an CSV-Politiker eisen Invité vun der Redaktioun.

E Méindeg ass Stater Braderie, um Kiermesméindeg, an den 1. Schäffen aus der Stad ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Mam CSV-Politiker Serge Wilmes schwätze mer natierlech virop iwwer d’Braderie an de Commerce allgemeng an der Stad an zéien en Tëschebilan vun de Kiermessen an der Stad. De Rendezvous fir den Interview ass géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.