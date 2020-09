E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vun der Handelskonfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Zënter knapp 4 Méint sinn d'Geschäfter zu Lëtzebuerg nees op. Wéi geet et de Commerçanten haut? Goufen et Faillitten? Wier et och ouni Fermeture gaangen? Wéi ass déi apaart Stater Braderie gelaf?

Alles dat froe mer e Mëttwoch de Moien den Direkter vun der Handelskonfederatioun. Den Nicolas Henckes ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

