E Méindeg de Moien ass de CGFP-President eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Sozial Ongläichheeten hei am Land ginn ëmmer méi grouss an dat weist sech net eréischt duerch d’Corona-Pandemie. Mam Steiersystem kéinten Akzenter gesat ginn, ma deen ass aktuell net fair, fënnt d’Staatsbeamtegewerkschaft.

Wou wëll d’CGFP de Bläistëft usetzen? Wéi kann den Desequiliber tëscht Steieren op d’Aarbecht a Steieren op d’Finanzen ugepaakt ginn a mat wéi enge Fuerderunge geet d’Gewerkschaft an déi nächst Tripartite?

Alles Froen, déi mir e Méindeg de Moien um 10 op 8 dem Romain Wolff stellen. De President vun der CGFP ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.