E Méindeg de Moien ass den adr-Deputéierte Fernand Kartheiser eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Chamber stëmmt dës Woch, en Dënschde viraussiichtlech iwwert nei Covid-Restriktiounen of. Besonnesch d’adr huet bis ewell d’Mesuren kritiséiert, déi d’Fräiheete géingen aschränken.

Wéi eng Mesurë géingen déi 4 Oppositiounsdeputéiert vun der ADR da guttheeschen?

Wéi eng Analys mécht d’adr iwwerhaapt vun der aktueller sanitärer Situatioun?

Dat froe mir hire Chef vum Grupp an der Chamber, den Deputéierte Fernand Kartheiser. Hien ass den Invité vun der Redaktioun e Méindeg géint 8.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.