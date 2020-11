En Dënschdeg de Moien ass den éischte Schäffe vun der Stad Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Vun en Dënschdeg u soll am Garer Quartier an an der Uewerstad eng privat Sécherheetsfirma Presenz weisen.

D'Decisioun vum Stater Schäfferot gëtt plazeweis nawell ferme kritiséiert, ënner anerem géing de Gewaltmonopol vun der Police a Fro gestallt ginn.

Mir maachen en Dënschdeg de Moie mam éischte Schäffen de Point. Wéi eng Problemer gëtt et am Garer Quartier? Wat däerfe privat Sécherheetsleit a wat net? Wat erwaart d'Gemeng sech genee vun der neier Mesure?

Mir froen um 8.10 Auer den CSV-Schäffe Serge Wilmes, dee responsabel fir déi ëffentlech Plazen ass. Hien ass den Invité vun der Redaktioun.

