En Dënschdeg de Moien ass de President vun der CGFP eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi ass den aktuelle Krisemanagement vun der Regierung ze beäntweren?

Wéi erliewen d’Staatsbeamten den aktuelle Lockdown?

Wou si mer dru bei de Gesetzprojeten, bei deenen eng Privatiséierung vum ëffentlechen Déngscht gefaart gëtt?

Mir maachen de Point mat der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP.

De President Romain Wolff ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.