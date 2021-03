En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Autosfederatioun Fedamo eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi ass de speziellen Autosfestival gelaf? Feieren elektrifizéiert Gefierer den Duerchbroch? Wéi sinn d'Fuerderunge vum Mouvement ecologique ze bewäerten?

Mir froen dëst en Dënschdeg de Moien de President vun der Autosfederatioun Fedamo. De Philppe Mersch ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg