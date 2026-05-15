RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

2. Instanz géint Pedophillen aus TheatermilieuAppellsgeriicht confirméiert 13 Joer Prisong fir fréieren Theaterfunktionär

Diana Hoffmann
D'Cour d'appel huet d'Prisongsstrof géint e fréiere Responsabelen aus dem Lëtzebuerger Theatermilieu confirméiert. De Mann war wéinst sexueller Exploitatioun vu Mineuren a pedokriminellen Delikter verurteelt ginn.
Update: 15.05.2026 16:49
© Laurent Weber / RTL (Archivbild)

D’Cour d’appel huet dës Woch d’Urteel géint e fréiere Responsabelen aus dem Lëtzebuerger Theatermilieu confirméiert. De 60 Joer ale Mann gouf zu 13 Joer Prisong verurteelt, dovu 5 Joer ferme an 8 Joer mat Sursis.

Hien hat géint d’Urteel aus éischter Instanz Appell gemaach a virun allem d’Längt vun der Strof kontestéiert. D’Riichter hunn an hirem Urteel an zweeter Instanz awer op déi extrem Gravitéit vun de Faite verwisen an d’Argumentatioun vum Parquet iwwerholl.

D’Enquête hat 2019 no engem Hiweis vun Europol ugefaangen. Bei enger Perquisitioun beim Mann doheem hunn d’Enquêteuren eng grouss Quantitéit u pedokriminelle Biller um Computer an op Festplacke fonnt. Dem Dossier no goung et ënner anerem ëm Dausende Fotoen a Videoe mat Mineuren tëscht 1 a 16 Joer.

Dem Geriicht no hat de Beschëllegten iwwer Joren net nëmmen esou Biller a Videoe vu sexuellem Mëssbrauch vu Mineure gesammelt a konsuméiert, mee och selwer kannerpornographesch Biller produzéiert a gedeelt. Als besonnesch schlëmm hunn d’Riichter d’Tatsaach gesinn, datt ënnert de Victimmen och seng eegen Duechter an zwou Frëndinne vum Kand waren.

Den Ugeklote gouf ënner anerem wéinst sexueller Exploitatioun vu Mineuren, Produzéieren a Verbreede vu pedopornographesche Biller an Atteint à la pudeur vu Kanner schëlleg gesprach.

Wéi d’Wort dës Woch bericht huet, hat d’Verdeedegung am Appell argumentéiert, datt de Mann seng Schold unerkannt hätt a just an Appell gaange wier wéinst der Längt vun der Prisongsstrof. De Parquet huet awer erkläert, et géif sech ëm besonnesch grav Doten handelen, dofir hätt een eng Confirmatioun vum Urteel aus éischter Instanz gefrot mat engem manner héije Sursis.

D’Affär hat am Lëtzebuerger Kulturmilieu fir grouss Opreegung gesuergt. D’Theaterfederatioun hat sech no der éischter Verurteelung schockéiert gewisen a betount, datt d’Doten am private Kader geschitt wieren an et virdru keng Indizien oder Rumeuren iwwer de Mann ginn hätt.

Am meeschte gelies
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
41
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
30
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
5
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Weider News
Neie Référentiel beim SAMU
Anästhesiste wiere sech géint Aussoe vum CGDIS
0
Chauffer flücht a léisst Auto stoen
Zeie gesicht no Accident mat roudem BMW op der B7 bei Angelduerf
Analysen no Reunioun en Dënschdeg
D’Tripartite an d’Automatismen
4
Rendez-vous beim Untersuchungsriichter
Handy-Déif an Drogendealer goufen no Dote verhaft
Queesch uechter d'Land
Um Feierdag waren nees eng Partie Automobilisten ënnerwee, déi ze vill Alkohol intus haten
Unicef-Rapport iwwer Aarmut zu Lëtzebuerg
"Sech hëllefen ze loossen, dat ass scho schwéier genuch"
Audio
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.