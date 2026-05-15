RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Chauffer flücht a léisst Auto stoenZeie gesicht no Accident mat roudem BMW op der B7 bei Angelduerf

RTL Lëtzebuerg
D'Police sicht Informatiounen iwwer e Chauffer, deen e roude BMW fiert a sech en Donneschdeg no engem Accident duerch d'Bascht gemaach huet.
Update: 15.05.2026 16:44
© RTL Grafik

Wéi d'Police schreift, wier hinne géint 18:15 Auer en Donneschdeg den Owend e roude BMW gemellt ginn, deen op der B7 op der Bréck, déi iwwer d'Sauerdall féiert, beim Iwwerhuele liicht mat engem Auto, deen entgéintkoum, kollidéiert ass. De Chauffer hätt sech doropshin duerch d'Bascht gemaach, ouni nom Schued ze kucken.

Kuerz drop konnt de BMW e bësse méi wäit ewech op der B7 op der Héicht vun der Bréck kuerz virun der Ausfaart Ettelbréck lokaliséiert ginn. Dat allerdéngs ouni Chauffer.

Am Kader vum Accident sicht d'Police Zeien, déi den Accident gesinn hunn, respektiv Informatiounen zum Chauffer an dem roude BMW hunn.

All Hiweiser si fir d'Police vun Ettelbréck per Mail u police.ETTELBRUCK@police.etat.lu oder der Nummer 244 84 1000.

Am meeschte gelies
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
41
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
30
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
5
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Weider News
2. Instanz géint Pedophillen aus Theatermilieu
Appellsgeriicht confirméiert 13 Joer Prisong fir fréieren Theaterfunktionär
Neie Référentiel beim SAMU
Anästhesiste wiere sech géint Aussoe vum CGDIS
0
Analysen no Reunioun en Dënschdeg
D’Tripartite an d’Automatismen
4
Rendez-vous beim Untersuchungsriichter
Handy-Déif an Drogendealer goufen no Dote verhaft
Queesch uechter d'Land
Um Feierdag waren nees eng Partie Automobilisten ënnerwee, déi ze vill Alkohol intus haten
Unicef-Rapport iwwer Aarmut zu Lëtzebuerg
"Sech hëllefen ze loossen, dat ass scho schwéier genuch"
Audio
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.