RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Feu vert vum RegierungsrotAlzenger Contournement gëtt bis 2037 Realitéit

Roy Grotz
D'Hesper Leit wäerten net méi dru gegleeft hunn - mee den Alzenger Contournement gëtt bis d'Joer 2037 Realitéit.
Update: 15.05.2026 18:09
© RTL Archiv

Zwar fänkt de Chantier nach net haut oder muer un, mee op d'mannst huet de Regierungsrot e Freideg de Feu vert ginn, fir datt de Gesetzesprojet vun der Mobilitéitsministesch kann op de Wee duerch d'Instanze geschéckt ginn. De Käschtepunkt ass mat 390 Millioune substantiell.

Parallel zu der geplangter Ëmgeeungsstrooss, déi de Verkéier laanscht Hesper, vun Alzeng an Direktioun Houwald deviéiert, gëtt och d'Uelzecht an dësem Natura 2000-Gebitt renaturéiert an d'National Schutzzon Réiserbann gëtt entspriechend der neier Strooss ugepasst.

Datt den Alzenger Contournement batter néideg ass, wëssen net nëmmen d'Awunner, mee och déi ronn 20.000 Automobilisten, déi dee Wee an Direktioun Schlammestee oder Stad mussen dagdeeglech fueren.

Och am Kär vun Hesper ginn d'Chantieren an Zukunft weider - sou soll den Zentrum ronderëm Kierch an d'Uelzechtbréck zu engem Shared space ginn, wou sech also Foussgänger, Cyclisten an Automobiliste wäerte begéinen - dat wann de Contournement bis an 10 Joer fäerdeg gebaut ass.

Dëst sinn bis ewell mol Pläng an Timing, mee lo musse mol d'Stécker an d'Wise kaf ginn, d'Ëmweltprozeduren duerchlaf an d'technesch Analyse gemaach ginn. Eréischt fréistens 2032 sollen dann d'Baggere rullen, fir mam Chantier un ze fänken - a bis dohinner leeft nach vill Waasser d'Uelzecht erof.

Am meeschte gelies
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
41
Ass de 14. Mee gestuerwen
Am Oste vu Frankräich hat de wuel eelsten Hond op der Welt gelieft
Video
Fotoen
4
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
30
Am Alter vun 88 Joer
Museker an Dirigent Pierre Cao gestuerwen
Video
4
COSL Spillfest
Ronn 20.000 Leit um Kierchbierg
Video
Audio
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Q&A iwwert den "Emran"-Prozess
Eng komplizéiert Affär, iwwert d'Tragik vum Accident eraus
Audio
Déidlechen Tëschefall op Trainingsterrain
De fréiere Jeunesse-Trainer kritt am Appell eng däitlech méi niddreg Strof
2. Instanz géint Pedophillen aus Theatermilieu
Appellsgeriicht confirméiert 13 Joer Prisong fir fréieren Theaterfunktionär
Neie Référentiel beim SAMU
Anästhesiste wiere sech géint Aussoe vum CGDIS
8
Chauffer flücht a léisst Auto stoen
Zeie gesicht no Accident mat roudem BMW op der B7 bei Angelduerf
Analysen no Reunioun en Dënschdeg
D’Tripartite an d’Automatismen
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.