En Dënschdeg de Moien ass den CSV-Politiker eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Sécherheet am ëffentleche Raum suergt reegelméisseg fir hëtzeg Debatten a besonnesch den Asaz vu private Sécherheetsleit op der Stater Gare bleift ëmstridden.

Wat behält den CSV-Deputéierte Laurent Mosar vun den Diskussiounen zeréck? Wäert een an der Stad weiderhin op de private Gardiennage setzen an de Service eventuell souguer ausbauen? An wéi bewäert de Stater Schäffen d’Videoiwwerwaachung an der Stad, iwwer déi d’lescht Woch eng Etüd vun der Generalinspektioun vun der Police presentéiert gouf?

Dat froe mer en Dënschdeg de Moie wéi gesot de Laurent Mosar. Hien ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.