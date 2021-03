E Freideg de Moien ass d’Direktesch vun der Fondation Solina eise Invitée vun der Redaktioun.

Eng 750 Kanner a Jugendlecher liewen hei am Land a "foyers d’accueils". D’Fondatioun Solina betreit déi Jonk, déi an esou Foyeren liewen an huet rezent en Artikel publizéiert, fir op hiert Wuelbefannen wärend der Coronakris anzegoen.

Doriwwer ze schwätzen mer mat der Direktesch vun der Fondation Solina, d'Michèle Kridel ass eis Invitée vun der Redaktioun.

