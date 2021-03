E Méindeg de Moie war den LSAP-Parteipresident eisen Invité vun der Redaktioun.

Den LSAP-Vizepremier Dan Kersch huet e Sonndeg op hirem Kongress eng Corona-Steier an d’Spill bruecht, fir déi finanziell Gewënner vun der Kris.

D’Finanzwelt a verschidde grouss Betriber hätte gutt verdéngt, huet den Yves Cruchten e Méindeg de Moien erkläert, den LSAP-President war eisen Invité vun der Redaktioun. Bei der Finanzkris 2008 wären d’Banken ënnerstëtzt ginn... elo wär villäicht e gudde Moment eppes zréck ze ginn.

Allgemeng misst ee sech méi mat der Besteierung vum Kapital auserneesetzen: Aarbecht manner an Erträg méi besteieren, sou d’Sozialisten. Et wier näischt gutt un der Kris, mä et wär elo eng gutt Méiglechkeet doriwwer nodenken. Et géif hei net ëm de Privat-Steierzueler goen, huet den LSAP-President präziséiert.

Op de sozialen Netzwierker ass schonn d’Kritik opkomm, d’Deputéiert sollen da mol bei sech selwer ufänken. D’Hallschent vun hirem Verdéngscht ass steierfräi. Den Yves Cruchten huet zouginn, deen urale Spezial-Regime hätt hie schonn ëmmer opgereegt. Datt Politiker méi Steiere solle bezuelen, ass fir hien keen Tabu. Hie géif all Joer seng Steiererklärung ëffentlech maachen, fir datt ee gesäit wat ee verdéngt an der Chamber, sou de Yves Cruchten.

Invité vun der Redaktioun - Yves Cruchten

