E Méindeg de Moien ass den neie President vum Staatsrot eisen Invité vun der Redaktioun.

De Christophe Schiltz ass zanter der leschter Woch den neie President vum Staatsrot, dem Conseil d'Etat. Hien ass och LSAP-Member an héije Beamten am Kooperatiounsministère.

An e Méindeg de Moien ass hien Invité vun der Redaktioun hei op RTL. Mir froen hie wéi déi héisch Kierperschaft, déi d'juristesch Konformitéit vu Gesetzprojeten iwwerpréift, an der Coronakris mat de villen Texter eens ginn ass. Donieft froe mir den neie President ob de Staatsrot tatsächlech politesch neutral ass a wéi eng Akzenter hie wëll setzen.

Den Interview mam Christiophe Schiltz ass um 10 op 8 hei op RTL.

