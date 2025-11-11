Edvard Skrijelj vun Inter-Actions
En Dënschdeg de Moie waren d'Sans-abrien Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Hie kéint net confirméieren, datt d'Zuelen express kleng gehale ginn. Ma de Recensement vu Sans-Abrise wier awer nëmmen eng Ament-Opnam a gëtt och nëmmen an der Stad an zu Esch gemaach an net a private Gebaier. Dat sot den Edvard Skrijelj am RTL-Interview en Dënschdeg de Moien. Hien ass Direkter vun Inter-Actions, déi bei der Zielung mathëllefen. D'Resultat vun dësem Joer läit nach net vir, ma an de leschte Jore wieren d'Zuele konstant bliwwen. Mat ronn 360 Obdachlosen a knapp 70 Wunnengslosen.
Eng 150 Leit maache mat beim Recensement. Fir d'Methologie gouf sech am Ausland inspiréiert. Zil ass et, d'Hannergrënn vun de Schicksaler ze verstoen an op där Basis no Léisungen ze sichen.
