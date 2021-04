E Mëttwoch ass den ADR-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

D’ADR kritt an der Lescht besonnesch dacks virgehäit, géint politesch Géigner opzestëppelen an d’Gesellschaft bewosst wëllen ze splécken. Zum Beispill, andeems se Commentairen op de soziale Reseauen toleréiert, déi zum Haass oder souguer Gewalt opruffen. D’ADR selwer wiert sech géint d’Kritik a berifft sech op d’Meenungsfräiheet.

Fir ënnert anerem doriwwer ze diskutéieren, ass den ADR-Deputéierte Fred Keup de Mëttwoch de Moien den Invité vun der Redaktioun. Den Interview ass live um 10 op 8 hei op RTL.

