16,7% Präishausse d'lescht Joer am Logement, dat ass eng Anomalie, déi sech duerch eng Rei kleng Aspekter erkläert. Dat sot de Julien Licheron vum Fuerschungsinstitut Liser en Donneschdeg de Moien hei op RTL. Den Ekonomist hofft, datt een an noer Zukunft nees op méi normal Präisentwécklunge vun 2-4% d'Joer zeréckkënnt. De Risiko vun enger Immobilieblos zu Lëtzebuerg gesäit de Julien Licheron manner wéi am Ausland. An anere Länner, an deenen eng Immobilieblos geplatzt ass, hätt een eng Iwwerproduktioun u Wunnenge gehat. Zu Lëtzebuerg wier den Haaptproblem, datt d'Offer der demographescher Entwécklung nach ëmmer net nokënnt. Donieft wier et de Nimbysmus (Widderstand vun Awunner géint de Bau bei sech an der Géigend), d'Prozeduren, déi ganz lues sinn an awer och d'Spekulatioun. De Julien Licheron sot, den Appetit vun den Investisseure géing ëmmer méi grouss ginn. Lëtzebuerg wier wuel haut och méi bekannt bei auslänneschen Investisseuren, wéi dat nach viru 4-5 Joer de Fall war. Déi meescht géifen awer hei am Land wunnen.

Wann d'Logementspräisser klammen, da wier dat vläicht eng gutt Nouvelle fir déi déi investéieren, fir ze verlounen oder fir déi déi puer Wunnenge besetzen. Fir déi déi eng Wunneng hunn, wier et e réng „theoreeteschen" oder „potenzielle" Gewënn, sou de Julien Licheron. Well déi Leit misste sech jo selwer eng Wunneng deier leeschte kënnen, wa se hir verkaaft hunn, an op der anerer Säit hätten déi Leit Kanner an Enkelen, déi selwer mat de Schwieregkeeten um Immobiliëmarché konfrontéiert sinn.

To-do-Lëscht

All d'Mesuren, déi kënnen dozou bäidroen datt méi Wunnraum geschaaft gëtt, missten an d'A gefaasst ginn, sou nach de Julien Licheron. Dozou gehéiert eng Tax op Wunnengen an Terrainen, déi eidel stinn. Nieft de „punitive" Mesurë misst een awer och der méi hunn, déi „incitéieren", fir ze mobiliséieren.

De Perimeter opmaachen, sou wéi d'CSV et proposéiert, misst ee gutt iwwerleeën, well ee „perverserweis" riskéiere géing, d'Bauland, wat zeréckbehale gëtt, just méi grouss ze maachen. Dem Julien Licheron no géing dat just Sënn maachen, fir grouss Projeten ze realiséieren. Dem Ekonomist vum Liser no, missten dofir als éischt déi Terrainen mobiliséiert ginn, déi elo schonn am Perimeter sinn.

Fir géint Nimbysmus unzekommen wier een Element dat „Mënschlecht", sou de Julien Licheron. Leider géing een awer trotz aller Iwwerzeegungsaarbecht net dolaanscht kommen, fir gewëss Mesuren z'imposéieren.

