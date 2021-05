E Freideg de Moie war d'Presidentin vun der Infirmières- an Infirmiersassociatioun eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Corona-Situatioun am Land berouegt sech, dat mierkt och d'Santéspersonal. D'Leit kënnen zum Beispill Congé huelen, ouni missen ze fäerten zeréckgepaff ze ginn, esou d'Presidentin vun der Associatioun vun Infirmièren an Infirmieren, d'Anne-Marie Hanff, am RTL-Interview um Freideg de Moien.

D'ANIL fuerdert jo zanter Joren e Bachelor fir Infirmier-Studenten. Ee Géigenargument wat ëmmer kéim, wier de finanziellen Aspekt, oder datt vill Jonker déi akademesch Etüden net wéilte maachen. Eng Ëmfro bei de Studenten géif dat awer widderleeën. Et géing der ANIL och net ëm d'Sue goen, mä ëm méi Perspektivë fir déi Jonk. D'Ueferderunge bei der Infirmiersaarbecht wieren och méi grouss ginn.

Déi proposéiert Reform vun der Regierung, datt e Bachelor nieft dem BTS kënnt, gesäit d'ANIL-Presidentin skeptesch.

Schonn eleng well eben déi meescht d'Studenten, wa se kéinten, e Bachelor wéilte maachen.

Invité vun der Redaktioun: Anne-Marie Hanff

