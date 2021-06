En Dënschdeg de Moie war de Chef vum Pôle médical Psychiatrie an den Hôpitaux Robert Schuman eisen Invité vun der Redaktioun.

Net d'Accord mat de parallelle Garden an der Stad sinn d'Psychiater... et hätt ee gesot "net mat eis", sou en Dënschdeg de Moien hei op der Antenn den Direkter vun der Psychiatrie um Kierchbierg Jean-Marc Cloos, hie war Invité vun der Redaktioun. Bei der Psychiatrie géing et duergoen, datt een Dokter Garde huet. Wéinst hirer Aart a Weis ze schaffen, missten d'Psychiater hir Praxis zoumaachen, wa se Garde hunn. Eng Consultatioun géing eng hallef bis eng Stonn daueren an et kéint een de Patienten net spontan ofsoen. Bei der Reform vun den Urgencë wier och vill un "d'Urgencë" geduecht ginn, awer net vill dorun, wat duerno kënnt, sou de Jean-Marc Cloos.



"Mir hunn an den Zerwisser ze mann Infirmiere fir eng Prise en charge sécourisante ze maachen, dat heescht mir brauchen eng Dotation de sécurité, wann iwwert d'Urgence schwéier gestéiert Patienten erakommen, déi delirant sinn oder déi aggressiv sinn, da musse mer op den Unitéiten och méi Personal hunn, an dat feelt. Dat heescht et ass net geduecht gi wat dat alles fir e Rateschwanz mat sech bréngt, wa mer d'Urgencen op deenen 2 Sitten opmaachen a wat duerno um Stack dee Moment vu Personal oder vu Material gebraucht gëtt."



En plus géing ee fir d'Garden net bezuelt ginn, wat et och manner interessant mécht fir d'Psychiater an de Spideeler ze schaffen... de Beruff u sech wier och aus verschiddene Grënn net attraktiv genuch. Aktuell géingen eng 100 Psychiater zu Lëtzebuerg schaffen, gebraucht géifen der 150. Wärend der Pandemie hätten d'Waardezäite bei de Psychiater sech och verlängert, duerch eng méi héich Demande, et géing ee méi Iessstéierungen, Angscht an Depressiounen, virun allem bei Jugendleche feststellen. En Donneschden huet d'Associatioun vun de Psychiater Rendezvous bei der Santésministesch Lenert, fir iwwert hir Doleancen ze schwätzen.

Invité vun der Redaktioun: Dr Jean-Marc Cloos

