Bei der Reform vun der Pressehëllef feelt et un Dialog. Weder nom Avis vum Presserot, nach no deem vun der Journalistenassociatioun ALJP, koum et zu enger Entrevue mat der parlamentarescher Mediekommissioun. Sou d'Kritik vum ALJP- Generalsekretär Roger Infalt am RTL-Interview.

Dobäi wier d'Reform e ganz wichtegt Gesetz, wat d'Medielandschaft an de nächste Jore präge wäert. Dat och, well et ville Medienhaiser schlecht geet.

Konkret kritiséiert d'ALJP an hirem Avis, zum Beispill, datt de geplangte Forfait vu 50.000 Euro pro Journalist op 30.000 Euro reduzéiert gouf. Firwat wéisst ee net. Dës Sue ginn net direkt un de Journalist, mä un säi Medienhaus.

Och d'Definitioun vum Journalist wier net kloer, sou eng weider Kritik.

Et wier een nach ëmmer dialogbereet, ma rezent hätt een erëm eng negativ Äntwert op esou eng Ufro krut.

