D'Treffe gouf, sou heescht et am Police-Bulletin, iwwert déi sozial Medie koordinéiert. Den Treffpunkt gouf e puer mol changéiert.
Update: 01.02.2026 12:22
RTL-Archivfoto
© Henri Schwirtz

E Samschdeg den Owend spéit, koum am Grenzgebitt tëscht Lëtzebuerg an der Belsch zu engem presuméierten “Tuning"-Treffen, un deem direkt eng ganz Partie Autoe bedeelegt waren. D’Treffe gouf, sou heescht et am Police-Bulletin, iwwert déi sozial Medie koordinéiert.

Op Grond vun intensiven Ermëttlungen, un deenen direkt e puer Patrulle bedeelegt waren an an Zesummenaarbecht mat de belschen Autoritéiten, konnt den Treffpunkt vun den Tuner e puer mol verlagert ginn. Ënnert anerem op d’Wemperhaart an op d’Schmëtt, sou wéi dono op Gouvy an op Libramont an der Belsch.

