E Freideg de Moien ass d'Ëmweltministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Elo ass en awer opgedaucht, e Bréif vu Valorlux, deen drop hiweist, datt eng Rei Betriber net konform si mat Bestëmmunge vum Offallgesetz. An ënnert de Betriber ass d’Dieschbourgsmillen.

Déi gréng Ëmweltministesch Carole Dieschbourg ass rose mat hirer Ëmweltverwaltung, well dës de Bréif iwwersinn hat. D’Carole Dieschbourg bleift awer dobäi näischt dovunner gewosst ze hunn. Fir iwwert dës Affär ze schwätzen ass d’Ëmweltministesch e Freideg de Moien Invitée vun der Redaktioun hei op RTL. Den Interview ass wéi gewinnt op 10 op 8 programméiert.

