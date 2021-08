E Méindeg de Moie war de President vum Naturpark Uewersauer eisen Invité vun der Redaktioun.

Et war bei eis laang net sou schlëmm wéi an de 90er Joren. Dat sot eis de Charles Pauly, de President vum Naturpark Uewersauer, e Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Réckhalcapacitéite vum Stauséi hätte geklappt, mä et hätt wuel am Anzuchsgebitt vum Stau och manner gereent, wéi op anere Plazen. Allerdéngs hätten och op der Uewersauer Campingen ënner Waasser gestanen zum Beispill.

Wat déi aktuell touristesch Saison ugeet, wier et méi roueg wéi zejoert, wat sécher dem Wieder geschëlt wier, sou den Charles Pauly. De Reservatiounssystem fir Plagë géif iwwerdeems gutt funktionéieren. Gutt 40.000 där Reservatiounen goufen bis ewell dëst Joer.

Natierlech wier et och sou, datt verschidde Leit déi net reservéiert hu géife wëll campen a grillen. Um Stauséi géingen et Reegele ginn, an déi solle respektéiert ginn. Um Stau ass jo zënter kuerzem e Ranger ënnerwee, dee kuckt ob alles an der Rei wier.

Et wier awer och scho virkomm, datt Leit, déi sech net un d’Reegelen gehalen hunn, sech mam Ranger an d’Hoer kruten an hie mam Hals geholl hunn, sou de Charles Pauly.

Invité vun der Redaktioun: Charles Pauly

