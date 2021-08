En Donneschdeg de Moie war d'Bâtonniere eis Invitée vun der Redaktioun.

De Barreau wëll mat der Steierverwaltung zesumme kucken, wéi a ganz limitéierte Fäll Informatiounen iwwert Cliente solle gedeelt ginn. Dat sot d’Bâtonnière Valérie Dupong en Donneschdeg de Moien hei op RTL, am Zesummenhang mat der Serie Urteeler vun der Cour administrative. Dës hat am Juli festgehalen, datt Affekote sech net ëmmer kënnen hannert de secret professionnel verstoppen.

D’Valérie Dupong gesäit déi Urteeler awer geloossen, well et wéi gesot d’Steierverwaltung eng ganz Rei Konditioune muss erfëllen, fir Informatioune vu Clienten ze froen. Zum Beispill muss et e kloren Unhaltspunkt ginn an et muss sech ëm e Lëtzebuerger Steierzueler handelen. Et géing sech och op Steierbrodung limitéieren. „Schlussendlech bleift ganz wéineg“, sou d’Valérie Dupong.

D’Bâtonnière huet och drop higewisen, datt een „an enger anerer Zäit“ wier haut. Et wieren vill nei Gesetzer déi lescht Jore komm, zum Beispill an der Lutte géint d’Wäisswäsche vu Suen. Esou Gesellschaftsstrukture wéi d’Panama Papers wier haut an hiren Aen net méi méiglech. Doriwwer eraus huet si betount, datt aggressiv Steieroptimiséierung legal wier an den Affekot dat net misst mellen. International Strukturen wieren net ëmmer just wéinst de Steieren, mä och zum Beispill fir Ierfschaften ze reegelen.

Wat d'Affär ëm den Affekot André Lutgen betrëfft, dee Beleidegunge géigeniwwer engem Untersuchungsriichter virgeheit kritt, huet d'Bâtonnière betount, datt ënnert den Affekoten eng gewëssen Nervositéit ze spiere wär. Virun allem, wann ee géif gesinn, wat an eisen Nopeschlänner passéiert. Zum Beispill a Frankräich, wou Affekote mat hire Clienten zesummen ugeklot ginn, fir datt de Secret fält, oder an der Belsch wou rezent Gespréicher vun Affekoten an hire Clienten am Prisong enregistréiert goufen. Dat alles géif zu enger genereller Onsécherheet féieren.

Anere Sujet waren dann nach déi rezent Iwwerschwemmungen, no deenen och de Barreau Hëllef ubidde wollt. Eng 60 Affekoten hu sech doropshinn gemellt, fir gratis Consultatioune fir d'Affer ze ginn. Déi ganz Lëscht fënnt een ënnert www.barreau.lu.

Invité vun der Redaktioun: Valérie Dupong

Nott vun der Redaktioun: D’Ausso iwwert d'Legalitéit vun aggressiver Steieroptimiséierung kann ee relativéieren: de Finanzministère verweist op eng Rei Reegelen, déi aggressiv Steieroptimiséierung awer bekämpfen.

