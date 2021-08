En Dënschdeg de Moien ass den Direkter vun der Fedil eisen Invité vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg wäert och dëst Joer seng Klimaziler erreechen, sot d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg d’lescht Woch hei op der Antenn. Dem éischten Deel vum neie Rapport vum Weltklimarot no, deen d’lescht Woch presentéiert gouf, ginn d’global Temperaturen och mat den aktuelle Mesuren iwwert 1,5 Grad an dësem Joerhonnert an d’Luucht.

Mussen nach méi Efforte gemaach ginn, fir d’CO2-Emissiounen ze reduzéieren? Wa jo, wéi kann d’Industrie dat maachen?

Dat froe mir den Direkter vun der Fedil, de René Winkin. Hien ass de Moien Invité vun der Redaktioun, wéi gewinnt géint 8.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

