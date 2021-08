E Mëttwoch de Moien ass d'Mediatrice fir Noperschaftssträit eis Invitée vun der Redaktioun.

Nopere streiden heiansdo. A Corona-Zäite souguer méi. Ier et awer op d'Geriicht geet, kéint si hëllefen:

D'Astrid Glod an hier Ekipp. Si ass Mediatrice fir Noperschaftssträit.

Wéi gesäit hir Aarbecht aus? Iwwert wat gëtt am meeschte gestridden?

Ënnert anerem dat froe mer géint 10 op 8. Dann ass d'Astrid Glod ons Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.