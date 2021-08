En Donneschdeg de Moie war de fréieren LSAP-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat um Dësch läit, baut op den Aarbechten op, déi zënter 2005 gemaach ginn, sou kommentéiert eisen Invité Alex Bodry d’Verfassungsrevisioun, déi jo op der leschter ligne droite ass.

Ech hoffen, dass mer elo an de leschte Méint net nach ze vill Zäit verléieren, well wann 2022 net alles ofgeschloss gëtt, da gerode mer nees an eng Vir-Walzäit eran, an da wäert et schwiereg ginn, esou de fréiere President vun der Institutiounekommissioun.

Am leschte Kapitel ginn eng Rei Rechter vum Parlament an der Verfassung verankert, ënner anerem geet et ëm d'Kontrollfunktioun vis-à-vis vun der Regierung.

Fir d'Oppositioun wäert et jo méi einfach ginn Enquêtëkommissiounen op de Wee ze bréngen. Do inspiréiert ee sech um däitsche Modell, bei eisen Nopere géing een net liichtfankeg mat deem Instrument ëmgoen an dat géing och zu Lëtzebuerg funktionéieren.



D’Iddi vun engem Referendum gouf jo fale gelooss. D'Situatioun géif sech haut ganz anescht presentéieren, well d’Verfassungsreform a 4 grouss Voleten agedeelt gouf an do wier et dem Alex Bodry no schwiereg fir 4 Referenden zu 4 Texter ze organiséieren.

De Präis fir endlech zu enger Reform ze kommen war eben ze soen, mir loossen de Referendum falen. Et wier och eng schwiereg Situatioun, wann eng Oppositiounspartei zesumme mat der Regierung eng Campagne misst maachen.

Eng breet Biergerbedeelegung gouf et iwwer en anere Wee, d'Leit konnte Virschléi era ginn, déi och consideréiert gi wieren, sou den Alex Bodry.

Op dem Dan Kersch seng Iddi vun enger Corona-Steier fir Krisegewënner ugeschwat, äntwert den LSAP-Politiker Bodry kuerz a knapp, datt déi Iddi zwar sympathesch wier, mä datt hien awer technesch a juristesch Schwieregkeete bei der Ëmsetzung géing gesinn.

