E Freideg de Moien ass den Direkter vum Fonds du Kirchberg eisen Invité vun der Redaktioun.

De Kierchbierg ass virun allem bekannt fir seng Aarbechtsplazen. An Zukunft soll awer virun allem um Stater Plateau och gewunnt ginn. Wat ass genee a punkto Logement geplangt? Wat sinn déi grouss Projeten? Wéi gesäit e Mobilitéitskonzept aus?

Mir froen den Direkter vum Fonds du Kirchberg. De Marc Widong ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.