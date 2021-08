En Dënschdeg ass den Direkter vun der Santé eisen Invité vun der Redaktioun.

Hu mir am Hierscht mat enger 4. Corona-Well ze kämpfen a wann jo, wéi preparéiert sech d'Santé déi Kéier op eng Hausse vun de Neiinfektiounen? D'Vaccinatioune spillen an deem Kontext och eng grouss Roll - wéi wäit ass de Grand-Duché par Rapport zu den Nopeschlänner? Wei héich ass den Taux bei de Jugendlechen an hunn d'Vaccinen de gewënschten Effet oder bleiwe se hannert den Erwaardungen zeréck? Dat froe mer en Dënschdeg de Moien den Direkter vun der Santé. Den Dr Jean-Claude Schmit ass eisen Invité vun der Redaktioun.

