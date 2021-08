En Donneschdeg de Moien ass de President vun der Associatioun vun de Giischtercher AAP eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi eng Auswierkung huet iwwer ee Joer Pandemie op d'Prisongspopulatioun?

Sinn d'Giischtercher gutt genuch equipéiert an hu se genuch Personal? Wéi reagéieren d'Agents pénitentiaires op Kriticken um Lëtzebuerger Strofvollzuch?

A kéinte se sech virstellen, an Zukunft de Gefaangenentransport vun der Police z'iwwerhuelen? Dat froe mer de President vun der Associatioun vun de Giischtercher.

De Samir Djennas ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

