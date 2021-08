E Freideg de Moie war den Direkter vum Rehazenter eisen Invité vun der Redaktioun.

Dee beschte Schutz géint Long-Covid ass d'Impfung, dat sot e Freideg de Moien den Direkter vum Rehazenter, den Dokter Gaston Schütz am RTL-Interview. Geschaten 10 Prozent vun alle Covid-Patienten hunn och 1 Mount no der Infektioun nach ëmmer Symptomer, déi hiren Alldag erschwéieren.

Zanter Mëtt vum Mount leeft e Pilotprojet vun der Santé fir Long-Covid-Patienten ze betreien. Am Rehazenter, dem ChnP zu Ettelbréck an am Domaine Thermal zu Munneref.

131 Leit si bis ewell an der Filière Long-Covid an dovu sinn der schonn 44 am Traitement. Déi aner wieren nach an der Diagnos, ob et wierklech Long-Covid-Patiente sinn oder net.

Et misst ee wëssen, dass et méi wéi 200 verschidde Symptomer bei Long-Covid-Patiente géif ginn, sou den Direkter vum Rehazenter. Déi heefegst Problemer wier eng chronesch Middegkeet, Otemproblemer, Broschtwéi, Houscht an de Verloscht vum Gerochs- a Geschmaachssënn, Schwindel an Appetitlosegkeet. Op d’mannst ee Véierel vun de Leit hätt awer keng kierperlech, mä psychesch Problemer, déi vu Konzentratiounsschwieregkeete bis zu Depressioune ginn. D'Leit géife vun engem "Niwwel am Kapp" schwätzen, dee se net wierklech beschreiwe kéinten a vun engem Verloscht vun hirer Liewensqualitéit.

Grad Kanner a Jonker hätten och domadder ze kämpfen, fir sech ze konzentréieren a wiere vill midd. Eltere géifen hir Kanner carrement net méi erëmkennen. Dat wier eng nei Erkenntnis vum Pilotprojet. Nodréiglech gouf dowéinst och de Centre neuropsychiatrique mat u Bord geholl. De ChnP war am Ufank nach net am Pilotprojet als Acteur virgesinn.

D'Long-Covid-Diagnos mécht den Hausdokter, deen iwwerweist de Patient dann an de CHL, wou e kompletten Check vun enger Expertenekipp gemaach gëtt an da gëtt Fall fir Fall gekuckt, wou d'Persoun am Beschten encadréiert wier.

De Pilotprojet ass an enger éischter Phas op 6 Méint ausgeluecht. Et schéngt awer elo scho bal sécher, datt e wäert musse verlängert ginn.

Eng richteg Therapie géif et nach net gi fir déi concernéiert Patiente. Et géif een d’Symptomer behandelen, sou den Dr. Schütz, deen och präziséiert, dass déi grouss Majoritéit vun de Long-Covid-Patienten net geimpft waren. D'Impfung hätt e kloren Impakt, datt ee kee Long-Covid kritt.

Den Direkter vum Rehazenter huet dem CHL seng Approche, fir just nach Personal anzestellen, wat géint Covid geimpft ass, "ganz couragéiert" genannt. De Gaston Schütz huet vun enger "respektabeler Annonce" geschwat. De Rehazenter selwer wëll net op dee Wee goen. Et kéinten ëmmer mol potentiell nei Mataarbechter ginn, déi sech aus medezinesche Grënn net kéinten impfe loossen. Am Rehazenter géife si d'3G-Regel ganz streng applizéieren. Dat heescht, datt jiddereen, deen net geimpft oder geheelt ass, sech all Kéiers muss teste loossen, wann en an de Rehazenter erakënnt.

Als Medezinner wier hien awer fest dovunner iwwerzeegt, datt d'Impfung de Wee ass, deen eis aus der Covidkris erausféiert, sou de Gaston Schütz.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Gaston Schütz

