E Méindeg de Moien ass d'Generalsekretärin vun der Camprilux eis Invitée vun der Redaktioun.

Rees-Restriktiounen, ee Summer, deen a puncto Meteo net esou richteg ukënnt a Mëtt Juli goufen et dann och nach uerg Iwwerschwemmunge. Den Tourismus a virop Campingen haten et net einfach. Wéi geet et de Lëtzebuerger Campingsgestionnairen hei am Land? Wéi ee Bilan zitt ee bal um Enn vun der Summervakanz? An huet d'Pandemie den Tourismus nohalteg verännert? Dat froe mer e Méindeg de Moien d'Generalsekretärin vun der Camprilux, der Associatioun vun de Lëtzebuerger Campingen. D'Linda Gedink ass um 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

