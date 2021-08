En Dënschdeg de Moien ass den Deputéierte vun de Piraten eisen Invité vun der Redaktioun.

"D’Coronasteier vum Vizepremier Dan Kersch ass populistesch an net iwwerluecht. De Lëtzebuerger Asaz am Afghanistan war net gutt preparéiert", de Pirat Sven Clement spuert den Ament net mat Kritik un der Regierung.

Den Deputéierten ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Kuerz virun der Rentrée froe mer de Pirat och wéi et mat de Corona-Reegele soll weider goen. Dat wéi gewinnt live géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.